Stiže prvi toplotni talas u BiH, oglasio se i Nedim Sladić

Tokom kišnog perioda, koji završava s današnjim danom, padavine su registrovane na većem dijelu teritorije BiH, često uz grmljavine i lokalno intenzivnijih pljuskova.

Najmanje padavina je registrovano na jugu zemlje.

Slijedi promjena

Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgledan je stabilniji i natprosječno topao period, uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura vazduha.

Do srijede, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15 °C, a u Hercegovini od 13 do 18 °C.

Maksimalne dnevne temperature u Bosni iznosiće od 27 do 32 °C, a u Hercegovini od 29 do 34 °C.

U periodu do kraja juna prognozira se topliji period. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18 °C, a u Hercegovini od 16 do 21 °C.

Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32 °C, a u Hercegovini do 36 °C.

Prognoza Nedima Sladića

Podsjetimo, i poznati meteorolog nedavno je najavio izraženiji porast temperature upravo krajem ovog mjeseca.

– Za sada bez većih vrućina na evropskom tlu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Nastavljaju se promjenljive vremenske prilike s temperaturama vazduha primjerenim dobu godine. No, sa trenutnom konstelacijom globalnih parametara, na vrlo izražen talas širom kontinenta (uzimajući u obzir i marinski toplotni talas nad zapadom Evrope) treba računati u trećoj dekadi juna – najavio je Sladić, piše N1.

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