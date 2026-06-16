Sunčano i toplije narednih dana, uz rijetke poslijepodnevne pljuskove

U utorak će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u centralnim i istočnim dijelovima Bosne, dok se tokom poslijepodneva, uz razvoj oblačnosti, poneki pljusak može javiti i u Hercegovini te na jugozapadu Bosne.

Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura kretaće se između 9 i 14 stepeni, na jugu do 18, dok će dnevna uglavnom iznositi od 24 do 29 stepeni, a na jugu do 32 stepena.

U Sarajevu će prijepodne biti nešto oblačnije, dok se u drugom dijelu dana očekuje više sunčanih intervala. Jutarnja temperatura iznosiće oko 12, a dnevna oko 26 stepeni.

U srijedu se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva moguć je poneki lokalni pljusak u Hercegovini te u centralnim i jugozapadnim dijelovima Bosne.

Jutarnja temperatura biće između 10 i 15 stepeni, na jugu do 18, dok će najviša dnevna temperatura biti od 27 do 32 stepena, a na jugu do 34 stepena.

Slično vrijeme zadržaće se i u četvrtak. Preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, a rijetko je u poslijepodnevnim satima moguć slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim krajevima Bosne.

Jutarnje temperature kretaće se između 11 i 16 stepeni, na jugu do 19, dok će dnevne biti od 26 do 31 stepen, a na jugu zemlje do 34 stepena.

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