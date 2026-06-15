Anketa iz Banja Luke srušila stereotip: BiH je naša država

Ono što je zabilježeno u tim snimcima ubrzo je izazvalo snažan odjek ne samo u domaćoj, nego i u regionalnoj javnosti.

Reakcije su bile toliko intenzivne da su i drugi mediji, neki istog dana, a neki već narednog, poslali svoje ekipe na teren u Banju Luku. Cilj je bio potvrditi ili osporiti utisak koji se stvorio nakon objave Vijesti.ba, odnosno provjeriti da li je raspoloženje građana zaista onakvo kakvim je prikazano.

U javnom prostoru posebno se izdvojila poruka koja je, prema svemu sudeći, postala i najcitiraniji dio cijele ankete. Naslov Vijesti.ba koji je opisao raspoloženje u Banja Luci – “Navijamo za BiH, to je naša država”, ubrzo je počeo dominirati i u izvještajima i anketama drugih medija.

Jedna izjava posebno je obilježila sedmicu iza nas, a po svemu sudeći mogla bi ostati upamćena i mnogo duže. Vuk Milisavić rekao je: “Ja sam Srbin, ali živim u BiH i navijaću za BiH. To je naša država, isto kao i Bosancima. Nadam se da ćemo proći grupu. I mislim da imamo velike šanse za to. Za dalje, mogli bismo možda i četvrtfinale. Ako prođemo grupnu fazu i dođemo do četvrtfinala, mislim da je to veliki uspjeh za BiH na ovom Svjetskom prvenstvu”.Ova izjava brzo je dobila ogroman odjek na društvenim mrežama. Brojke koje su uslijedile dodatno su naglasile njen uticaj, 1,3 miliona pregleda samo na Facebooku, 60 hiljada lajkova, pet hiljada pozitivnih komentara i više od hiljadu dijeljenja sa profila Vijesti.ba, uz dodatnih pola miliona pregleda na Instagram nalogu,pišu Vijesti

U istoj anketi zabilježena je i izjava Svetozara Vejnovića, koji je prokomentarisao: “Žao mi je što neki momci ne igraju u reprezentaciji”.I zaista pojedini igrači, birali su nešto drugo ispred BiH. Danas se možda zbog toga kaju, jer “sunce tuđeg neba ih još nije grijalo”. Fali im hrabrosti Vuka Milisavića.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari