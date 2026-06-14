Pripremite se! Objavljeno od kojeg datuma nam stižu “tropske noći”

U ponedjeljak tokom dana nestabilno ponovo uz grmljavinske pljuskove i opasnost od pojave lokalnih nepogoda, ovog puta najviše nad istokom i sjeveroistokom BiH, zapadnom, jugozapadom dijelom centralne Srbije. U ponedeljak na sjeveru sveže uz maksimume najčešće oko +19 stepeni Celzijusa, dok će na jugu i istoku biti toplije, najčešće od +24 do +29 stepeni Celzijusa.

Utorak donosi jugu i jugoistoku regiona povremene pljuskove, dok bi nad ostalim dijelom regiona uglavnom bilo suho, vjetar sjeverozapadni dok bi se dnevni maksimumi kretali od +21 do +25 stepeni Celzijusa. Od srijede sledi jačanje anticiklona i do vikenda će uslijediti postepeno, umereno, otopljenje. Noći će još biti svježe dok bi se u petak maksimumi kretali od +27 do +32 stepena Celzijusa.

Slično za četvrtak najavljuje i Federalni hidrometeorološki zavod: “U četvrtak u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C, na jugu do 34°C.”

Zatim slijedi dalje otopljenje i sve do oko 25. juna bi bilo znatno toplije od prosjeka i uglavnom bez padavina uz čestu pojavu noćnih minimuma preko +20 stepeni Celzijusa (“tropske noći”) i maksimume od +29 do +35, a lokalno i oko +37 stepeni Celzijusa.

“Osvježenje se očekuje posle 25. juna ali za sada djeluje da će doneti samo rjeđu pojavu lokalnih pljuskova i padavine koje se očekuju od danas do srijede bi mogle biti posljednje u ovom mesecu na širem prostoru”, napisao je Čubrilo, uz napomenu: “Svi iznijeti podaci i procjene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode.”

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