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U BiH danas sunčano: Temperature do 32 stepena

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Objavljeno prije 15 minuta

U sjevernim područjima, uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše

 Nebo - InfoSvijet

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme.

Tokom dana, uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima, uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše.

Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stepeni,piše Avaz


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