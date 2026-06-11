General NATO štaba zagalamio: Idemo Zmajevi, do finala!

Komandant NATO Štaba u Sarajevu, brigadni general James Fowler poslao je poruku na društvenim mrežama uoči početka prve utakmice reprezentacije BiH na Svjetskom prvenstvu.

General Fowler je istakao da je mislio da Amerika ima najbolje navijače na svijetu dok nije vidio stanje u BiH.

“Mislio sam da Sjedinjene Američke Države imaju najbolje navijače na svijetu, dok nisam došao ovdje u BiH i vidio strast koju imate prema državnoj fudbalskoj reprezentaciji”, rekao je Fowler.

Naglasio je da je naš entuzijazam naroda, baš kao i državna reprezentacija, nepobjedivi.

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“Sretno na Svjetskom prvenstvu. Idemo Zmajevi, do finala!”, završio je.

Podsjećamo, sve je spremno za veliki spektakl. Utakmica Bosna i Hercegovina – Kanada počinje večeras u 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini.

Tekstualni prenos susreta možete pratiti na portalu Vijesti.ba, gdje vas očekuju i ekskluzivni foto i video sadržaji uoči utakmice, tokom meča i nakon posljednjeg sudijskog zvižduka.

Neka nam je sa srećom. Vjerujemo u uspjeh, a mislimo da imamo i razloga. Vjerovali bismo i da nemamo šanse ali, realno, imamo je, pišu Vijesti..

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