Oglasio se BH Meteo: U četvrtak promjena vremena

Dnevna temperatura u utorak i srijedu od 26 do 32, na jugu do 34 °C. Jutra relativno topla. U noći sa srijede na četvrtak slijedi promjena vremena i porast oblačnosti sa sjevera uz padavine. U toku četvrtak kiše i lokalno pljuskova sa grmljavinom će biti postepeno širom zemlje.

U četvrtak će doći do osjetnijeg pada temperature u većem dijelu zemlje, pa će tako dnevna temperatura u četvrtak u većem dijelu zemlje iznositi od 14 do 20 °C.

Na jugu manje osjetno zahlađenje, u četvrtak i dalje vruće zbog kasnijeg dolaska zahlađenja, a od petka tek malo hladnije.

U petak i za vikend prema trenutnim prognozama manje padavina, samo lokalno kiša ili pljuskovi . Vrijeme većinom pretežno sunčano. Temperatura u petak i za vikend od 17 do 25, na jugu do 29 °C.

Što se tiče vjetra, u četvrtak dolaskom zahlađenja očekuje se većinom prolazno umjeren do ponegdje na udare jak sjeverac. U petak i za vikend slab do umjeren sjeverac i bura, prenosi Novi.

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