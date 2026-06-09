Upaljen meteoalarm za jedan dio BiH: Ova 4 grada na udaru oluje sa grmljavinom

Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Za područja Krajine, Tuzle, Prijedora i Banje Luke upaljen je žuti meteoalarm zbog očekivanog nevremena, a upozorenje glasi:

“Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.”

Temperature zraka jutros u 8 sati: Sokolac 12 stepeni, Bjelašnica 13, Ivan Sedlo 15, Drvar, Livno i Srebrenica 16, Sarajevo 17, Prijedor i Sanski Most 18, Banja Luka i Zvornik 19, Bijeljina, Doboj, Trebinje i Tuzla 20, Mostar 22, Gradačac 23 stepena. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 942 milibara, u normali je i sporo se mijenja.

Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguć je i kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stepeni.

Četvrtak: U Bosni i Hercegovini naoblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar je umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni.

Petak: U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni umjereno oblačno. Ponegdje u istočnim i sjeveroistočnim područjima može pasti i malo kiše. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti niske oblačnosti ili magle. Vjetar je umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni.

Subota: Malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana, uz nešto više oblaka, u Bosni može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 27 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Novi.

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