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Meteorolozi objavili detaljnu prognozu za BiH do 23. juna: Uživajte u suncu, stiže promjena vremena

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Objavljeno prije 37 minuta

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavili su srednjoročnu vremensku prognozu za Bosnu i Hercegovinu, za period od naredne dvije sedmice, do 23. juna 2026.

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Kako su naveli, do srijede nas očekuje stabilniji period, uz više sunčanih intervala i natprosječno visoke temperature zraka.

Krajem sedmice očekuje se prodor hladnije zračne mase, koji će usloviti promjenu vremena u Bosni i Hercegovini. Nestabilnije vremenske prilike, uz više oblačnosti i veću vjerovatnoću za padavine, prognoziraju se posebno od poslijepodnevnih sati u srijedu i tokom četvrtka. Uz ovu promjenu očekuju se i niže temperature zraka, praćene pojačanim vjetrom sjevernog pravca.

Stabilniji period izgledan je od 12. do 17. juna, dok se novo pogoršanje, uz padavine, prognozira od 18. juna do kraja prognoznog perioda.

Do 10. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretat će se od 11 do 17 °C, a u Hercegovini od 16 do 21 °C. Maksimalne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 31 °C, a u Hercegovini od 29 do 34 °C. Svježiji period očekuje se od 11. juna do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 9 do 13 °C, a u Hercegovini od 10 do 15 °C. Tokom dana, maksimalne temperature u Bosni dostizat će do 24 °C, a u Hercegovini do 29 °C, prenosi Radiosarajevo.


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