Muftija zenički na bajramskoj hutbi: Sviđa mi se slogan reprezentacije BiH…

Centralna svečanost obilježavanja Kurban-bajrama na području Muftiluka zeničkog održana je jutros u Sultan Ahmedovoj – Čaršijskoj džamiji u Zenici, gdje je bajram-namaz predvodio i bajramsku hutbu govorio muftija zenički hafiz Mevludin-ef. Dizdarević.

Bajram je, podvukao je, prilika da se pred velikim brojem ljudi pošalju poruke o važnosti duhovnosti i društvene implikacije religije i duhovnosti. Zbog toga je govorio o potrebi promjene društvene paradigme – mentalne paradigme, našeg mišljenja i djelovanja na način razmišljanja više mentaliteta pobjednika, nego mentaliteta žrtve.

Sjajan slogan nogometne reprezentacije “Dream big, dream BiH” istakao je kao dobar primjer takvog pristupa, koji je rezultirao uspjehom.

– Držim da je, upravo, to nešto što nam treba u Bosni i Hercegovini, a osobito u Zenici gdje se upravo ovih dana i mjeseci dešavaju velike transformativne, identitetske i kulturološke promjene zatvaranjem velikih industrijskih sistema. Šta će to značiti za Zenicu, tek ćemo vidjeti u narednim desetljećima, ali ovo je ipak vrijeme velikih društvenih, industrijskih, kulturoloških i svih drugih promjena – istakao je Dizdarević.

U ovom Bajramu, dodao je, susreću se hadž kao kruna vjerničkog života i kurban – kao simbol žrtve dragome Allahu dž.š. te baš zgusnutost ovih obreda, koji se međusobno prepliću i nadopunjuju, čini ovaj Bajram tako posebnim i tako važnim.

– Složit ćemo se da nema vjere bez obreda i da su obredi ključni sadržaji za očuvanje onih učenja i vrijednosti u ljudskom biću bez kojih nema vjere a to su svjetonazor i sistem vrednota. Preko obreda, kao simboličnih akata, mi u svom srcu oživljavamo vjeru i osnažujemo pobožnost u duši – naglasio je Dizdarević.

Dodao je da obrede kao svete čini ili djela koja imaju sveta značenja, omogućavaju strujanje vjere damarima čovjeka. Istakao je da je to moguće samo ako obrede ne razumijemo doslovno već kao simbolična djela kojim se ostvaruje nešto više i nešto preče od samog čina.

– Bacanje kamenčića na Mini je besmislen čin ako ne razumijemo da mi tim putem, na simboličnoj ravni, idemo stopama Ibrahima a.s.- kamenujemo šejtana i odričemo se zla u svome srcu. Vaše stajanje na bajram-namazu u ovom danu ne znači ništa do puko gubljenje vremena ako ne razumijemo da je to stajanje pred Gospodarem svjetova, koji ravna svijetom, koji život i smrt daje – poručio je Dizdarević.

Kazao je da isto tako i obred hadža i obred prinošenja žrtve ima svoju puninu tek onda kada shvatimo da je taj kurban samo posrednik do dubljih dimenzija čovjeka.

Nakon klanjanja bajram-namaza, održano je i tradicionalno bajramsko druženje te čestitanje u prostorijama Medžlisa IZ Zenica, piše Preporod.

