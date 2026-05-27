U Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu klanjan bajram-namaz

Objavljeno prije 1 sat

Klanjanjem bajram-namaza širom Bosne i Hercegovine jutros u 5.49 sati dočekan je veliki muslimanski praznik Kurban-bajram.

Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice održala se u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, gdje je bajramsku hutbu kazivao reisul-ulema Husein-ef. Kavazović.

Prvog dana Bajrama reisul-ulema organizuje tradicionalno bajramsko čestitanje, od 9.00 do 12.30 sati, u Upravnoj zgradi Rijaseta Islamske zajednice na Kovačima.

Važnost Kurban-bajrama ili Hadži-bajrama određuju ibadet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama, kao i ibadet hadža, kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima boravi u Mekki.

Među njima je ove godine i više od 2.200 državljana Bosne i Hercegovine.

Svima koji obilježavaju Bajram čestitamo ovaj blagdan uz želje da ga provedete u miru i ljubavi, u društvu svojih najmilijih, u toplini vaših domova, pišu vijesti.


