Muslimani dočekuju Kurban-bajram, centralna svečanost u Begovoj džamiji

Prema Takvimu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, danas je prvi dan Kurban-bajrama 1447. godine po H./ 2026. godine.Bajram-namaz u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, gdje će biti održana centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice u BiH, klanjat će se s početkom u 5.49 sati.

Bajramsku hutbu ovom prilikom kazivat će reisul-ulema dr. Husein-ef. Kavazović.

Nakon sabah-namaza, koji će se klanjati s početkom u 4.30 sati, bit će održan svečani program u izvedbi poznatih učača Kur’ana, ilahija i kasida, dok će prigodno predavanje održati direktor Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu mr. Dževad Pleh.

Predviđeno je da BHT1 i BIR televizija centralnu bajramsku svečanost prenose uživo.

Prvog dana Bajrama reisul-ulema organizira tradicionalno bajramsko čestitanje, od 9.00 do 12.30 sati, u Upravnoj zgradi Rijaseta Islamske zajednice na Kovačima.

Važnost Kurban-bajrama ili Hadži-bajrama određuju ibadet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama, kao i ibadet hadža, kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima boravi u Mekki.

Među njima je ove godine i više od 2.200 državljana Bosne i Hercegovine.

Prigodnu poruku pvodom bajrama uputio je reis Husein ef. Kavazović.

“U danima Kurban-bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere: najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima, a. s., i njegovog sina Ismaila, naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobru, koje će nam se vratiti. Zato, naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strahom od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge.

I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato, ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri.

Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo – emanet koji se svakoga dana čuva.

Svim muslimanima i muslimankama u Bosni Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori, čestitam nastupajuće dane Kurban-bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje,pišu Vijesti

Bajram šerif mubarek olsun!”

Kurban-bajram traje četiri dana.

