Otkriven identitet policajca uhapšenog u Tuzli: Zloupotrijebio položaj

Policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su jutros policijskog službenika Uprave policije MUP TK-a, radi zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

Kako saznaje Avaz riječ je o policajcu Edinu Haliloviću iz sektora za cyber kriminal.

– Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a su po nalogu postupajućeg tužioca KTTK-a dana 25.5.2026. godine oduzeli slobodu policijskom službeniku Uprave policije MUP TK-a, zbog sumnji u počinjenje krivičnog djela iz člana 383 KZ F BiH – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja – potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a TK.

Također, u toku su pretresanja prostorija i dr., koja se provode po naredbi Općinskog suda u Tuzli, a nakon kriminalističke obrade lice će biti predato u dalju nadležnost KTTK-a, dodaju iz policije.

