Vlasti ne zaustavljaju rapidan odlazak građana iz BiH: “Konstitutivni narodi” bit će manjina u vlastitoj zemlji

Posljednji popis stanovništva u BiH je realiziran već davne 2013. godine, a novi se odgađa, kako se ne bismo suočili sa surovom realnošću i posljedicama katastrofalnog upravljanja desetkovanom zemljom.

Istekao rok

Upozorenja da izvan domovine živi više njenih stanovnika nego u BiH, da prirodni priraštaj rapidno padam a odlazak kontinuirano traje, vlastima nisu dovoljna, pa već stižu procjene da će već za nekoliko decenija Bošnjake, Srbe i Hrvate zamijeniti narodi s istoka ili će „konstutitvni narodi“ biti manjina u vlastitoj zemlji.

Zukić: Mjere u BiH deklarativne. Avaz

– Mi ostajemo kod onih podataka da je u zadnjih nekoliko godina BiH napustilo oko 600.000 građana, među kojima 60 – 65 posto mladih. Ostatak su bile kompletne porodice. Često spominjem Odžak, gdje smo imali 10.000, a sada imamo 2.600 povratnika. Zanimljivo je da je Hrvatska izdvojila velika sredstva za povratak u BiH, dok su mjere BiH samo deklarativne – dođite u svoju zemlju, najljepša je na svijetu, pruža sve mogućnosti osim zapošljavanja i ekonomske održivosti. To je taj slogan – kazala je za „Avaz“ predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u BiH Mirhunisa Zukić.

Sedmog maja istekao je rok Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske za podnošenje prijava za finansiranje povratka Hrvata u BiH. Projekti vezani za obnovu ili izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture, privrednih objekata, nabavku opreme i mašina za potrebe obrta, poljoprivrede i malog poduzetništva, kao i obnova ili izgradnja sakralnih i objekata u kojima se pruža medicinska i socijalna zaštita, te programi za socijalno osjetljive grupe sufinansiraju se iznosima do 60.000 eura.

Iako su ekonomska kriza ili nemogućnost ostvarivanja prava u Evropi i SAD rezultirali povratkom određenog broja ljudi, ukupan trend se ne mijenja mnogo.

Demograf Aleksandar Čavić kaže da stanje ekonomije u zemljama zapadne Evrope utječe na obim iseljavanja s ovih prostora, dok s druge strane nadležne institucije u BiH nemaju strategije demografskog razvoja.

Čavić: Svi zajedno bit ćemo manjina. Društvene mreže

Nema radnika

– Čini mi se da ljudi ne shvataju dubinu problema s kojim se mi susrećemo. Vlastima na različitim nivoima donekle i odgovara da se socijalni bunt smiruje odlaskom stanovništva. Obim migracija od popisa naovamo drži se na nivou ne manjem od 25.000 godišnje, s tim da je bio značajniji prije i nakon pandemije koronavirusa. Od popisa stanovništva do danas, po osnovu migracija i negativnog prirodnog priraštaja, izgubili smo oko 450.000 ljudi – dodaje Čavić.

Ukazuje na nedostatak radne snage, posebno pojedinih zanimanja, što će dovesti u pitanje ne samo razvoj, već i puko održanje privrede. Čavić je i ranije u razgovorima za „Avaz“ najavio nestanak sadašnje populacije na području Balkana, te da će ovo područje nastaniti drugi narodi s istoka.

– Nakon 2070. godine to je izvjesnost svih zemalja, s izuzetkom možda Srbije, gdje je kvantum stanovništva nešto veći, pa oni možda prezime tu 2070. Vjerujem da pratite kako se razvijaju zemlje istočne i jugoistočne Azije. O Kini ne treba trošiti riječi. Zatim Vijetnam, Filipini, Tajland, Kambodža, Indija, pa i Iran i druge zemlje koje se razvijaju i čija populacija raste. Svake godine na svijetu imamo 80 miliona novih stanovnika, jednu novu Njemačku, a raspoloživa teritorija ostaje ista. Oni će doći i ovdje tražeći prostor za naseljavanje, kao što su nekad narodi došli na ove prostore, a imajući u vidu da će nama biti potrebno da uopšte održimo sistem. Dakle, Srbi, Bošnjaci i Hrvati, sve zajedno kad nas saberete, bit će manjina, a onda ćemo se valjda više voljeti i bolje slagati – ističe Čavić.

Facebook komentari