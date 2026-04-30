Trgovine u FBiH neće raditi tri dana, a u RS-u neke će biti otvorene u subotu

Gotovo sve Bingove trgovine u Federaciji BiH neće raditi 1. i 2. maja. S druge strane, gotovo sve njihove trgovine u Republici Srpskoj neće raditi 1. maja, ali hoće 2. maja, ali sa skraćenim radnim vremenom. Na Bingovoj stranici je dostupna lista koje to njihove trgovine (ne)će raditi na praznične dane.

Oba praznična dana bit će neradna i za Konzum i Mercator, kao i za Amko.

Ni Crvena jabuka neće raditi tri dana odnosno 1. i 2. maja, dok je nedjelja (3. maj) svakako zakonom neradna u FBiH. Isto vrijedi i za prodavnice Robota.

Kada je u pitanju trgovački lanac “Đurić”, dio njihovih marketa 1. maja, u petak, neće raditi dok će dio raditi. Skoro svi njihovi marketi će raditi 2. maja. “Đurićeva” lista trgovina s radnim vremenom za praznične dane je dostupna ovdje.

Što se tiče Tropic marketa u RS-u oni neće raditi za 1. maj, dok će 2. maja raditi skraćeno do 16:00 sati.

S obzirom na to da odmah nakon prazničnih dana (1. i 2. maj) slijedi nedjelja, koja je neradna za trgovce u Federaciji BiH, planirajte se namiriti za više dana. Također, treba računati na velike gužve u supermarketima na području RS-a koji će raditi u subotu.

Treba napomenuti da će dragstori na području cijele BiH raditi 00-24 sata, prenosi Klix.

Facebook komentari