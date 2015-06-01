Nakon toplog vikenda stiže preokret: Kiša, grmljavina i svježa jutra širom BiH

Kako navode, nakon vedrog i sunčanog vikenda sa ugodnim temperaturama, od utorka je u Bosni i Hercegovini izgledno promjenjivo vrijeme karakteristično za proljeće.

Jutra će biti jako svježa, a na višim područjima kao i u podnožiju visokih planina moguć je slab mraz. Tokom dana preovladavat će promjenjivo oblačno. U drugom dijelu dana uz porast naoblake povećat će se i vjerovatnoća za padavine u obliku mjestimično slabe kiše ili kraćeg lokalnog pljuska. U srijedu i četvrtak uz kišu moguća je i grmljavina.

S početkom mjeseca maja prognozira se stabilizacija vremenskih prilika.

Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 2°C i 7°C u Bosni, u Hercegovini od 6°C do 11°C. Najviše dnevne temperature između 14°C i 20°C u Bosni, na području Hercegovine od 17°C do 22°C.

Posve stabilno neće biti ni naredne sedmice, naročito u utorak i srijedu (05. i 06. maja). Više padavina očekuje se u centralnim područjima naše zemlje. U drugom dijelu sedmice prognozira se stabilizacija vremenskih prilika i rast temperature zraka.

Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 6°C i 10°C u Bosni do 14°C u Hercegovini, najviše dnevne između 18°C i 24°C u Bosni do 28°C u Hercegovini.

