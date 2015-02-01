Nova kretanja cijena goriva u FBiH: Dizel pojeftinio

Objavljeno prije 60 minuta

Prosječna maloprodajna cijena premijum bezolovnog benzina 95 nije se mijenjala u odnosu na jučer, 27. aprila dok je prosječna cijena dizela na današnji dan niža za 0,03 KM po litru u odnosu na dan ranije.

Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena premijum bezolovnog benzina 95 danas iznosi 2,94 KM po litru, a dizela 3,50 KM po litru.

U Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek je na snazi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate kojom je za privredna društva koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko propisana maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litru derivata, dok je za privredna društva koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litru derivata.

Kontrolu nad primjenom navedene Odluke vrše federalni i kantonalni tržišni inspektori u kontinuitetu, sve dok je ona na snazi.

Fokus inspekcijskog nadzora usmjeren je na kontrolu kalkulacija veleprodajnih i maloprodajnih cijena, odnosno na kontrolu formiranja cijena propisanih mjerama neposredne kontrole cijena, navode iz Ministarstva, prenosi Novi.


