Meteorolog Dino Dundić objavio mapu i otkrio kakvo nas vrijeme očekuje za 1. maj

Na karti je vidljivo da nas očekuju osjetno niže temperature na području Europe.

“Iako je već bilo upozorenja, vrijedi još jednom naglasiti – hladan zrak sa sjeveroistoka Europe stiže i donosi osjetno zahlađenje.

U razdoblju od 30. aprila do 4. maja očekuje se pojava lokalnih mrazeva u našoj regiji, što može iznenaditi mnoge, posebno nakon toplijih dana iza nas.

Prvomajski praznici ove će godine biti znatno hladniji nego što bismo priželjkivali. Umjesto lagane proljetne atmosfere, mnogima će ponovno trebati vatra – ne samo za roštilj, već i za grijanje doma.

Budite spremni, zaštitite osjetljive biljke i prilagodite planove vremenskim uvjetima. Proljeće nas još jednom podsjeća koliko može biti nepredvidivo”, napisao je Dino Dundić te u ponedjeljak, 27. aprila, podijelio još jednu objavu uz komentar: “Ipak hladan zrak, ide i put nas.” prenosi Novi.

