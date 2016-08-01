Zločini zgrozili kompletnu državu: U tri dana stradalo pet osoba, dvije ranjene, maloljetnik silovao sestru s potekoćama u razvoju

U svega nekoliko dana, od srijede, Bosnu i Hercegovinu je pogodio niz nezampćenih zločina.U četvrtak su pripadnici MUP-a TK uhapsili majku i njenog maloljetnog sina, nju zbog ubistva i pokušaja ubistva, a njega zbog silovanja.Kako je ranije objavio portal “Avaza” maloljetnik se tereti za silovanje trudne sestre koja ima poteškoće u razvoju. Njegova majka se tereti za ubistvo i pokušaj ubistva kćerke s poteškoćama u razvoju. Naime, ona se tereti da je s balkona bacila svoju kćerku, a tom prilikom je stradalo njeno nerođeno dijete. Žrtva silovanja je bila u poodmakloj fazi trudnoće.Nakon toga je u petak navečer Almer Inajetović u bašti restorana “Minjo” na Sedreniku ranio braću Nihada i Nedima Livnjaka,piše Avaz

Facebook komentari