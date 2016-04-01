BH METEO objavio kakvo nas vrijeme očekuje za 1. maj

Oni su za naredni period najavili i mogući snijeg.

“Krajem iduće sedmice moguć je i lokalno snijeg u planinskim područjima”, istakli su.

PROGNOZA VREMENA ZA 23.04.2026 (Četvrtak)., pretežno sunčano u Hercegovini. U Bosni će biti umjereno oblačno. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 20 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 24.04.2026 (Petak)., pretežno sunčano u Hercegovini. U Bosni će biti umjereno oblačno. Na istoku Bosne može biti i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu zemlje do 9, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20, na jugu zemlje do 23 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 25.04.2026 (Subota)., u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu zemlje do 25 stupnjeva, prenosi Novi.

