Zima se vratila na velika vrata u BiH: Na Bjelašnici jutarnji minus, promjena vremena u najavi

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica -2; Ivan Sedlo i Sokolac 5; Sarajevo 7; Bugojno, Livno i Srebrenica 8; Bihać, Jajce, Tuzla i Zenica 9; Banja Luka, Sanski Most i Zvornik 10; Mostar i Trebinje 13°C.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Glavnina padavina je prije podne. U drugoj polovini dana su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16°C, na jugu zemlje do 18°C.

U Sarajevu oblačno sa kišom prije podne. Najviša dnevna temperatura zraka oko 12°C.

Objavljena je prognoza do subote:

U srijedu 22.4.2026. djelomično vedro, ali nestabilno vrijeme, sa lokalnim pljuskovima širom zemlje. Više sunčanog vremena na jugu zemlje. Vjetar je uglavnom slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16°C, na jugu zemlje od 17 do 21°C.

U četvrtak 23.4.2026. pretežno sunčano u Hercegovini. U Bosni će biti umjerene oblačnosti. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 20°C.

U petak 24.4.2026. pretežno sunčano u Hercegovini. U Bosni će biti umjerene oblačnosti. Na istoku Bosne može biti i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20°C, na jugu zemlje do 23°C.

U subotu 25.4.2026. u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23°C, na jugu zemlje do 25°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi novi.

