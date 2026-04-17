Iznosi minimalnih penzija u FBiH za penzionere s 40, 30, 20 i 15 godina staža

Za one koji su stekli od 20 do 25 godina staža penzija iznosi 470 KM, od 25 do 30 godina 507 KM, a od 30 do 35 godina 543 KM. Osobe koje ove godine ostvare minimalnu penziju pod uvjetom da su stekle od 35 do 40 godina staža imat će 615 KM, a one s 40 godina staža i više 688 KM.

Porodične, invalidske penzije

Posljednjim izmjenama Zakona o penzionom-invalidskom osiguranju Federacije BiH utvrđeno je više razreda minimalne penzije. Tako članak 81. spomenutog zakona na vodi da najniža starosna penzija ovisi o dužini penzionog staža i određuje se u postotku od prosječne penzije isplaćene za decembar prethodne godine, usklađene u godini ostvarivanja prava:

za manje od 20 godina penzionog staža ne može biti niža od 60 posto;

za 20 godina penzionog staža i više, a manje od 25 godina, ne može biti niža od 65 posto;

za 25 godina penzionog staža i više, a manje od 30 godina, ne može biti niža od 70 posto;

za 30 godina penzionog staža i više, a manje od 35 godina, ne može biti niža od 75 posto;

za 35 godina penzionog staža i više, a manje od 40 godina, ne može biti niža od 85 posto;

za 40 godina penzionog staža i više ne može biti niža od 95 posto.

Najniža invalidska penzija, kao i porodična, iznosi 651,92 KM. Naime, zakonom je propisano kako se korisniku kojem je porodična odnosno invalidska penzija određena u manjem iznosu od najnižeg iznosa mirovine utvrđenog ovim članom isplaćuje najniža penzija, koja ne može biti niža od 90 posto od prosječne mirovine isplaćene za decembar prethodne godine, usklađene u godini ostvarivanja prava, a prema podacima nositelja osiguranja, izuzev korisnika perodične penzije koji pravo ostvaruju iza korisnika penzije kojima se garantuje isplata najnižeg iznosa penzije koji je pripadao umrlom korisniku.

Jedno od najčešćih pitanja koje se postavlja PIO-u

Jedno od najčešćih pitanja koje građani Federacije BiH postavljaju Federalnom zavodu za penziono i invalidsko osiguranje je kako pokrenuti postupak utvrđivanja staža osiguranja i uz koju dokumentaciju ako u bazi podataka matične evidencije Zavoda penzionog-invalidskog osiguranja Federacije BiH nedostaju prijave i odjave za određene periode u radu. Kako su objasnili iz Federalnog zavoda penzionog-invalidskog osiguranja, staž osiguranja podrazumijeva staž osiguranja s efektivnim trajanjem i staž osiguranja s uvećanim trajanjem. U staž osiguranja s efektivnim trajanjem računa se vrijeme koje je osiguranik poslije 15. godine života proveo u obaveznom ili dobrovoljnom osiguranju, za koje je uplaćen doprinos.

Utvrđivanje osiguranja

Postupak za utvrđivanje perioda osiguranja pokreće se zahtjevom (poslodavca, osiguranika, korisnika starosne ili invalidske penzije te članova porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika penzije)

“Penzioni staž utvrđuje se na osnovi radne knjižice, pravomoćnog rješenja o penzionom stažu, rješenja o prijemu u radni odnos, rješenja o rasporedu na radno mjesto i prestanku radnog odnosa, obavijesti o plati i stažu osiguranja, prijepisa ličnog kartona o zdravstvenom osiguranju i drugih odgovarajućih dokumenata”, navedeno je iz Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje.

