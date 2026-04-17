Uskoro preokret: Osjetno će zahladiti, u najavi pljuskovi, pominje se i snijeg

Lokalno na sjeveru uz malo kiše. Tokom dana sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima može donijeti slabu kišu ili kratkotrajni pljusak. Uveče pretežno vedro.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, ujutro i uveče u Hercegovini pojačana bura, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura od 5 do 13, na jugu do 15 stepeni. Maksimalna temperatura od 17 do 24, u višim predjelima od 13 stepeni.

Minimalna temperatura od 6 do 12 stepeni, na jugu do 15, u višim predjelima od 3 stepena. Maksimalna temperatura od 16 do 23, u višim predjelima od 12 stepeni.

U nedjelju pretežno sunčano i toplo, uveče postepeno naoblačenje sa zapada.

Minimalna temperatura od 5 do 10 stepeni, na jugu do 13, a u višim predjelima od 2 stepena. Maksimalna temperatura od 18 do 25, u višim predjelima od 14 stepeni.

U ponedjeljak svježije i oblačno uz kišu, koja rano ujutro počinje na zapadu, a tokom dana zahvata i sve ostale predjele.

Minimalna temperatura od 3 do 10, na jugu do 14 stepeni. Maksimalna temperatura od 10 na zapadu do 19 stepeni na jugu i jugoistoku, u višim predjelima na zapadu od 6 stepeni, saopštili.

Prognoze pokazuju da je od utorka, 21. aprila, moguće jače pogoršanje i osjetnije zahlađenje, prenosi Novi.

