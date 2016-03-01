U februaru u FBiH prosječna neto plata iznosila 1.643 KM

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za februar 2026. nominalno je viša za 7,7 posto, a realno viša za 4,5 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za februar 2026. u Federaciji BiH iznosila je 2.570 KM i nominalno je niža za 1,7 posto, a realno niža za 2,0 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna bruto plata po zaposlenom za februar 2026. nominalno je viša za 8,0 posto, a realno viša za 4,7 posto.

U februaru 2026. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je 542.073. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih je ostao na istom nivou, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku, prenosi Klix.

