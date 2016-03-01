BiH

U februaru u FBiH prosječna neto plata iznosila 1.643 KM

6.4K  
Objavljeno prije 1 sat

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za februar 2026. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.643 KM i nominalno je niža za 1,7 posto, a realno niža za 2,0 posto, u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za februar 2026. nominalno je viša za 7,7 posto, a realno viša za 4,5 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za februar 2026. u Federaciji BiH iznosila je 2.570 KM i nominalno je niža za 1,7 posto, a realno niža za 2,0 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna bruto plata po zaposlenom za februar 2026. nominalno je viša za 8,0 posto, a realno viša za 4,7 posto.

U februaru 2026. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je 542.073. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih je ostao na istom nivou, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku, prenosi Klix.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh