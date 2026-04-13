Nelson: Dodik izgubio možda najvećeg saveznika

Objavljeno prije 46 minuta

Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Eric Nelson oglasio se nakon poraza Viktora Orbana na izborima u Mađarskoj, ali i o uticaju pobjede Petera Magyara na Bosnu i Hercegovinu.

Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Eric Nelson oglasio se nakon poraza Viktora Orbana na izborima u Mađarskoj, ali i o uticaju pobjede Petera Magyara na Bosnu i Hercegovinu.

“Uvjerljivi rezultati mađarskih građana, koji su u velikoj pobjedi okončali Orbanovu vladavinu korupcije i neliberalizma. Oduvijek sam govorio da se korupcija pokazuje kao konačni pad autokrata. Magyar je pobijedio na toj platformi, a protivnici MAGA-e u Sjedinjenim Američkim Državama trebaju naučiti tu računicu, uz napomenu da je rekordna izlaznost neophodna kako bi se nadvladalo prekrajanje izbornih jedinica, kontrolirani mediji i druge manipulacije”, poručio je Nelson.

“Ovo je također dobrodošlo odbacivanje Putinovih napora da potkopa Evropsku uniju i njene građane. Ukrajina pobjeđuje jer su sada osujećeni Orbanovi vetoi na podršku EU, koji su bili pod kontrolom Kremlja. U Bosni i Hercegovini, Milorad Dodik je izgubio možda svog najvećeg saveznika. Nadamo se da stanovnici RS-a mogu jasnije vidjeti stvarnu privlačnost nivoa korupcije Orban–Putin, ka kojem Dodik teži” poručio je Nelson, pišu Vijesti.


