Jednokratna novčana pomoć za borce i njihove porodice: Evo ko ima pravo

Riječ je o sredstvima iz kantonalnog budžeta namijenjenim osobama koje imaju priznat status u skladu s važećim zakonima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, uključujući branioce i članove njihovih porodica.

Ko može ostvariti pravo

Prema tekstu javnog poziva, jednokratna novčana pomoć može se odobriti po tri osnova – za troškove liječenja, redovno i vanredno školovanje, te zbog lošeg općeg imovinskog stanja.

„Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći ostaje otvoren tokom cijele godine, odnosno do utroška raspoloživih sredstava“, istakli su iz Ministarstva za pitanja boraca i RVI USK.

Korisnici mogu ostvariti pravo samo po jednom osnovu iz poziva. Dodjela sredstava vrši se na osnovu jasno definisanih kriterija koji uključuju, između ostalog, težinu bolesti, troškove školovanja, socijalni status i broj nezaposlenih članova domaćinstva.

Potrebna dokumentacija i način prijave

Zahtjev mora sadržavati osnovne dokumente poput potvrde o prebivalištu i bankovnog računa, kao i posebnu dokumentaciju u zavisnosti od svrhe za koju se pomoć traži – medicinsku, obrazovnu ili dokaz o socijalnom statusu.

U javnom pozivu precizirano je i da se pomoć ne može odobriti u određenim slučajevima, poput finansiranja banjskog liječenja ili ukoliko je već ostvareno pravo na stipendiju za školovanje. Izuzeci postoje u situacijama nepredviđenih okolnosti kada se može odobriti interventna pomoć.

Zahtjevi se podnose nadležnim odjeljenjima za boračko-invalidsku zaštitu prema mjestu prebivališta, a obrasci se mogu preuzeti u tim službama. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani.

Javni poziv ostaje otvoren tokom cijele godine, odnosno do utroška planiranih budžetskih sredstava.

Detalji javnog poziva, uključujući uslove i potrebnu dokumentaciju, dostupni su na zvaničnoj stranici Vlade USK.

