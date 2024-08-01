Zbog ispuštanja velikih količina vode iz jezera Modrac u rijeku: Pod vodom 80 hektara, najteže stanje tek dolazi

Zbog povećana vodostaja u rijekama Sava i cijelim tokom rijeke Spreče, civilnoj zaštiti, građanima i pravnim licima su upućena uputstva u spašavanju ljudi i materijalnih dobara u dva pomenuta kantona.

Za sada je izvjesno da je stanje usljed topljenja snijega i kiše koja pada danima, veoma teško u Sprečkom polju i prema podacima koji se danonoćno prate, najteže tek dolazi. Naime, prema podacima koje smo dobili od odgovornih osoba na brani jezera Modrac kod Lukavca, nivo vode je u stalnom porastu i u 12 sati iznosio je 199,71 metar nadmorske visine i do preliva je ostalo svega 29 centimetara. U tom slučaju više ništa se ne može poduzimati na ispust vode u rijeku Spreču. Za sada se u rijeku Spreču ispušta 59,80 metara kubnih vode u sekundi, pa je usljed toga u Sprečkom polju, na općini Gračanica poplavljeno 80 hektara plodne oranice. Poplavljene su i znatne površine u susjednoj općini Doboj Istok.

Mustafa Bajić. H. Čalić / Avaz

– Uposlenici Civilne zaštite i Gradskog štaba CZ su na terenu, prati se stanje. S obzirom da se na hidroakumulaciji jezera „Modrac“ povećava nivo i u očekivanju preliva vode preko brane, te činjenice da se povećava nivo rijeke Spreče koji je u 12 sati iznosio 357 centimetara i od jutros povećan za 15 centimetara, za očekivati je plavljenje većih površina polja. Građane smo upozorili o tome. Za sada nema ugroženih stambenih i poslovnih objekata – istakao je Mustafa Bajić, šef Službe CZ u gradu Gračanici.

Uzimajući u obzir da na ovom području kiša neprestano pada i topi snijeg i da se i dotok vode u jezero Modrac povećava i očekuje preliv ode preko brane koja će se sliti u rijeku Spreču, za građane Petrova, Gračanice i Doboj Istoka, nizvodno od Lukavca, najteže stanje tek dolazi sutra. Da li se jezero Modrac moglo i trebalo prazniti na vrijeme, prije padavina, pitanje je za odgovorne u JP „Spreča

