BH Meteo upozorava: Jučerašnji snijeg bio je samo uvod – oluja tek dolazi

Prema njihovim informacijama, najviše padavina očekuje se na sjeverozapadu, sjeveru, sjeveroistoku i preko centralnog pojasa Bosne. U Hercegovini glavnina padavina je već prošla, dok bura polako preuzima.

Tokom protekle noći obilniji snijeg pao je u dijelovima Krajine i u većini brdsko-planinskih područja ostatka zemlje, a jutros se snijeg spušta i lokalno do nizina.

Danas se očekuju obilnije padavine širom zemlje. U nizinama će prevladavati kiša, dok u višim predjelima i centralnoj Bosni postoji velika vjerovatnost za susnježicu i snijeg. Posebno će biti izražen snijeg u Krajini i brdsko-planinskim područjima, sa očekivanom visinom snježnog pokrivača između 30 i 80 centimetara do kraja dana. U Hercegovini se očekuje manje padavina i više suhih intervala, uz postepeno jačanje bure.

Za vikend, 28. i 29. marta, Bosna će zadržati oblačno vrijeme uz česte i povremeno obilne padavine. U brdsko-planinskim područjima snježni pokrivač će i dalje rasti, dok će se u nizinama smjenjivati kiša i snijeg, sa povremenim podizanjem snježne granice u nedjelju.

Zbog očekivanih obilnih padavina, BH Meteo upozorava na moguće poraste vodostaja rijeka, posebno u centralnim i sjevernim područjima Bosne. U višim krajevima moguće su i poteškoće sa snabdijevanjem električnom energijom zbog teškog snijega. Sve dežurne službe pozvane su da budu u pripravnosti.

