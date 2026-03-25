Sladić: Hladna masa stiže s Grenlanda, donosi snijeg u BIH…

Veoma hladna masa polarnog porijekla sa područja Grenlanda spuštat će se prema Đenovskom zaljevu u srijedu i u večernjim satima oformiti polje niskog zračnog pritiska uz pripadajući vezani hladni frontalni poremećaj koji će zahvatiti Bosnu i Hercegovinu u četvrtak, kazao je Feni meteorolog Nedim Sladić.

Kako navodi Sladić, sistem će se premještati prema Jadranskom moru, što će u Bosni i Hercegovini najprije uvertiru imati u vidu pojačanog južnog i jugozapadnog vjetra, ali i dotoka vlažnog i toplog mediteranskog zraka. U pozadini, sa sjeverozapada sve više prodire hladni zrak polarnog porijekla. Upravo su ovo idealne recepture kada u BiH možemo očekivati intenzivnije padavine budući da istiskuju topli zrak sa slobodne površine u slobodnu atmosferu i mijenja ga hladni.

Kako će ova promjena vremena biti prilično izražena, a pad temperature dosta oštar, Sladić kaže da treba istaknuti da će najprije u četvrtak prije podne u sukobljavanju toploga zraka sa juga i jugoistoka, te hladnijeg sa sjeverozapada, kiša, koja će biti poprilično jaka, prelaziti u susnježicu i snijeg, dosta gust, a na višim planinskim prijevojima uz gusti snijeg dojam će dodatno otežavati i upotpuniti jak vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera stvarajući snježne vijavice.

– Tako da očekujemo veće poteškoće u odvijanju saobraćaja preko planinskih prijevoja. Ukoliko neko ide na put preko takvih područja, ne kretati na put bez zimske opreme ni pod koju cijenu – upozorava Sladić.

Isprva će u ostatku naše zemlje padati kiša, ali kako se noć bude približavala i hladni zrak sve više bude napredovao dalje prema istoku, očekuje se da će u noći na petak kiša prelaziti u susnježicu i snijeg u centralnim istočnim i jugoistočnim područjima.

Ovaj sistem koji će premještajući se preko Jadrana dalje na istok uvjetovati ovu promjenu vremena, zadržavajući se nad našim područjem i tokom petka, tako da se nastavlja kruženje vlažnog zraka tako da se ovaj put više padavina očekuje preko istočnih i centralnih planinskih predjela i dalje prema sjeverozapadu, uključujući sjeveroistočnu Bosnu.

Kako će temperature zraka biti niže nego što je uobičajeno za ovo doba godine, padavine će u područjima iznad 400 metara biti u vidu susnježice i snbijega, a u nižim uglavnom kiša i susnježica, rekao je Sladić, piše Fena.

Facebook komentari