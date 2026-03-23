Ramo Isak: ‘Govor mržnje i veličanje ratnih zločinaca neću tolerisati’

Objavljeno prije 1 sat

Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak oštro je reagirao, kako se navodi u saopćenju iz njegovog kabineta, na sramotne i nedopustive scene na stadionu Pecara u Širokom Brijegu.

– Ovo što smo vidjeli nije incident – ovo je brutalno kršenje svakog civilizacijskog standarda. Najoštrije osuđujem dešavanja na stadionu Pecara. Posebno me zabrinjava činjenica da su se nesmetano i javno mogli čuti povici koji predstavljaju najprimitivniji oblik govora mržnje. Govoru mržnje nema mjesta nigdje – ni na stadionima, ni na ulicama, ni u ovoj državi i to neću tolerisati.

Najoštrije osuđujem i svaki pokušaj veličanja osuđenih ratnih zločinaca. To je apsolutno neprihvatljivo i predstavlja duboko vrijeđanje žrtava, njihovih porodica, ali i svih građana koji vjeruju u pravdu i zakon. Takvim pojavama nema mjesta u civiliziranom društvu i moraju biti jasno i odlučno sankcionisane.

Ovakvo postupanje dodatno otvara pitanja o kriterijima i selektivnosti u donošenju odluka na terenu i to u državi u kojoj se toleriše skandiranje “gazi balije”, kao i skandiranje osuđenim ratnim zločincima, dok se susret prekida zbog transparenta koji simbolizuje reintegraciju Grbavice ili svojevremeno zastave s ljiljanima. To je nedopustivo i neprihvatljivo.

Selektivna pravda je isto što i nepravda. Neću prihvatiti situaciju u kojoj se jedni sankcionišu, a drugima se prešutno dozvoljava da šire mržnju, veličaju zločince i pozivaju na nasilje. To je sramota za sistem i ozbiljan propust svih koji su bili dužni reagovati.

Zahtijevam hitnu i beskompromisnu reakciju svih nadležnih institucija, uključujući policijske strukture te posebno Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Očekujem momentalno utvrđivanje odgovornosti i konkretne sankcije. Svako ko je dozvolio ili ignorisao ovakve ispade mora odgovarati.

Federacija Bosne i Hercegovine neće i ne smije biti prostor u kojem se toleriše mržnja, vrijeđanje, veličanje zločina i pozivanje na nasilje – poručio je ministar Isak, saopćeno je iz njegovog kabineta


