Zima se vraća na velika vrata: Detaljna prognoza za narednih 7 dana

Sarajevo: Pregled po danima

Ponedjeljak: Nestabilno vrijeme sa slabom kišom, koja u noćnim satima može preći u susnježicu. Maksimalna temperatura 8°C.

Utorak: Djelimično sunčano i suho. Dnevni maksimum do 9°C.

Srijeda: Umjereno oblačno uz blagi porast temperature do 11°C.

Četvrtak: Značajna promjena. Očekuje se pad temperature i snijeg. Dnevni maksimum oko 9°C, uz naglo zahlađenje do -1°C tokom večeri.

Petak i subota: Hladno sa snježnim padavinama. Temperature se neće penjati iznad 4°C.

Stanje u Bosni i Hercegovini

U ostatku zemlje, podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda ukazuju na sličan scenario. Dok će jug Hercegovine u prvoj polovini sedmice mjeriti i do 14°C, od srijede navečer stiže naoblačenje.

Od četvrtka, 26. marta, hladni talas zahvatit će veći dio Bosne donoseći snijeg i u niže predjele, dok se u Hercegovini očekuje jaka bura.

Napomena za vozače: Zbog najavljenog snijega u drugoj polovini sedmice, savjetuje se oprez na planinskim prevojima i obavezna zimska oprema, prenosi Novi.

