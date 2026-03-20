‘Preciznije bi bilo reći da je Srbima nakon rata, različitim gestama, stavljeno do znanja da Sarajevo nije njihov grad’

Njemački nadregionalni listovi donose opširne intervjue sa piscem Miljenkom Jergovićem, dobitnikom Lajpciške nagrade za evropsko razumijevanje, u kojima govori o netoleranciji u BiH i nacionalizmu u Hrvatskoj

U članku lista Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Michael Martens piše da u romanu „Crveni jaguar”, ali i u zbirci priča „Ludo srce”, Jergović opisuje Sarajevo iz perspektive srpskih stanovnika koji su tokom opsade od 1992. do 1995. ostali u gradu. Na pitanje šta ga privlači toj perspektivi, Jergović odgovara:

– Prije svega, perspektiva manjine je u svakoj životnoj situaciji uvijek zanimljivija i vjerovatno tačnija od perspektive većine… Iskustvo sarajevskih Srba neposredno prije rata, a zatim i tokom rata, zanimljivo je upravo zato što je u duhovnom, emocionalnom i moralnom smislu najzahtjevnije. Kako je živjeti u gradu koji opsjedaju vlastiti sunarodnjaci, često čak rođaci ili rođena braća? I šta je teže: podnositi stalnu opasnost od ranjavanja i smrti ili činjenicu da komšije u tebi vide sunarodnjaka ili rođaka onih koji pucaju na grad? Uvjeravam vas: mnogo je teže ovo drugo. U očima tog čovjeka vidi se najautentičnija slika opsjednutog grada. Užas nije ničim ublažen, nije kolektiviziran, nije ukorijenjen u duh zajednice, ne nalazi utjehu ni u jednom vjerskom sistemu. Taj čovjek je potpuni usamljenik na kojeg se sručilo svo zlo ovoga svijeta. U Teheranu postoji mala jevrejska zajednica – pokušajte zamisliti kako se ti ljudi danas osjećaju. Pogled takvih manjina na svijet čini temelj književnosti – kaže Miljenko Jergović za FAZ, prenosi DW.

U romanu „Crveni jaguar” piše i da su Srbi, koji su nakon rata ostali u Sarajevu, kasnije protjerani od muslimanske većine jer im više nisu bili potrebni kao dokaz tolerancije prema svijetu, konstatuje Martens, na što Jergović replicira ovako:

– Možda je riječ „protjerani” prejaka; preciznije bi bilo reći da su bili nepoželjni ili da im je različitim gestama stavljeno do znanja da Sarajevo nije njihov grad…Ako vam se to desi u gradu u kojem ste rođeni i odrasli, gdje donedavno niste ni znali da ste manjina, poželite otići upravo zbog takve samodopadljive tolerancije. I često zaista odete. Tolerancija Sarajeva i Bosne, suživot i multikulturalnost postojali su u nekim davnim vremenima, kada ti pojmovi nisu imali današnje značenje. Usudio bih se čak reći da je sve nestalo onog trenutka kada se o tome počelo govoriti kao o društvenim vrijednostima. Kada se većina počne hvaliti vlastitom tolerancijom, tolerancije, suživota i multikulturalnosti više nema.

