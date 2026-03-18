Objavljena prognoza do kraja mjeseca: Mnogima se neće dopasti

Objavljeno prije 1 sat

Sunčano i toplo vrijeme kakvo smo imali kroz veći dio prve polovine marta, vjerovatno više neće biti do kraja ovog mjeseca, najavili su danas, 18. marta, u prognozi koja je objavljena na Facebook stranici BH Meteo.

Kako su naveli, od jučer, 17. marta, ušli smo u period sa nešto nižim temperaturama, uz više oblačnosti i povremene padavine.

“Tako da će do kraja ovog mjeseca dominirati u većem dijelu zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Do kraja ove sedmice, odnosno do nedjelje (22. mart) većinom suho vrijeme, slaba kiša ili malo snijega na planinama moguće samo rijetko u naletima.

Temperature u granicama prosječnih vrijednosti za ovo doba godine ili malo ispod prosjeka. Jutra prohladna i hladna uz lokalno mraz. Dnevna temperatura uglavnom od 8 do 13, lokalno do 16 °C.

U većem dijelu zemlje narednih dana povremeno umjeren do lokalno na udare jak sjeveroistočni vjetar ili bura. Novi val nešto jačih padavina moguć je oko 25. marta”, dodali su u prognozi.


