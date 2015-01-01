U BiH stiže novi snijeg, najavljeno gdje će biti do 20 centimetara i kada će pasti

Prema najavama meteorologa, tokom utorka i srijede Bosnu i Hercegovinu zahvatit će osjetno hladniji zrak sa sjevera uz uticaj visinske ciklone, što će donijeti oblačno i hladnije vrijeme praćeno padavinama, navedeno je u prognozi koju je objavio BHmeteo.

Padavine će, prema prognozama, početi u jutarnjim satima u utorak, 17. marta, najprije na zapadu i sjeverozapadu Bosne, a zatim će se postepeno širiti prema ostalim dijelovima zemlje.

Kiša i snijeg

U nižim područjima očekuje se uglavnom kiša, dok bi na nadmorskim visinama iznad 900 metara padavine prelazile u snijeg.

Tokom noći na srijedu i u srijedu ujutro snježna granica bi se prolazno mogla spustiti i do oko 500 metara nadmorske visine, prije svega u centralnim i sjeverozapadnim dijelovima Bosne.

U tim područjima postoji mogućnost da se snijeg kratkotrajno pojavi i u nižim predjelima, dok se u nizinama ostatka zemlje snježne padavine ne očekuju.

Prognozirana količina padavina uglavnom će se kretati između pet i 15 litara po metru kvadratnom, dok bi u centralnim i sjeverozapadnim dijelovima zemlje lokalno mogla doseći i do 40 litara po metru kvadratnom.

Na planinama se očekuje formiranje snježnog pokrivača od pet do 20 centimetara, pri čemu bi najviše snijega moglo pasti na planinama centralne i sjeverozapadne Bosne.

Najmanje padavina očekuje se na jugozapadu Bosne te na zapadu i jugu Hercegovine, gdje bi istovremeno mogla zapuhati umjerena do jaka bura.

Svježije vrijeme

U srijedu će u većem dijelu zemlje puhati i jak istočni te sjeveroistočni vjetar. Tokom srijede, kao i u noći na četvrtak, očekuje se postepeno slabljenje i prestanak padavina.

Ipak, do kraja sedmice zadržat će se promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, uz povremene slabije padavine koje će, zavisno od nadmorske visine, biti na granici između kiše i snijega, prenosi Novi.

