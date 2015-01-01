BiH

U januaru u FBiH prosječna neto plata 1.671 KM

4.7K  
Objavljeno prije 25 minuta

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za januar 2026. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.671 KM i nominalno je viša za 0,4 posto, a realno niža za 0,3 posto, u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za januar 2026. nominalno je viša za 8,1 posto, a realno viša za 4,4 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za januar 2026. u Federaciji BiH iznosila je 2.614 KM i nominalno je viša za 0,6 posto, a realno niža za 0,1 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna bruto plata po zaposlenom za januar 2026. nominalno je viša za 8,3 posto, a realno viša za 4,6 posto.

U januaru 2026. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je iznosio 542.342. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 0,7 posto, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,6 posto, prenosi Novi.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh