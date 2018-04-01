Kako provjeriti i dopuniti radni staž u FBiH?

Staž osiguranja predstavlja jedan od ključnih uslova za ostvarivanje prava na penziju, a obuhvata staž sa efektivnim trajanjem i staž sa uvećanim trajanjem. U staž osiguranja s efektivnim trajanjem računa se vrijeme koje je osiguranik nakon navršenih 15 godina života proveo u obaveznom ili dobrovoljnom osiguranju, pod uslovom da su za taj period uplaćeni doprinosi.

Kako se pokreće postupak?

Postupak utvrđivanja perioda osiguranja pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnoj službi Zavoda. Zahtjev mogu podnijeti poslodavac, osiguranik, korisnik starosne ili invalidske penzije, kao i članovi porodice preminulog osiguranika ili korisnika penzije

Penzijski staž utvrđuje se na osnovu dokumentacije koja potvrđuje radni odnos i trajanje osiguranja.

Među najvažnijim dokazima su radna knjižica, pravosnažno rješenje o penzijskom stažu, rješenje o prijemu u radni odnos, rješenje o rasporedu na radno mjesto, rješenje o prestanku radnog odnosa, obavijesti o plaći i stažu osiguranja, prijepis ličnog kartona o zdravstvenom osiguranju, kao i drugi relevantni dokumenti koji mogu poslužiti kao dokaz o zaposlenju.

Gdje se predaje zahtjev?

Zahtjev se može predati lično u nadležnoj ispostavi Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje ili poslati putem pošte. Osiguranici imaju pravo zatražiti i uvjerenje o podacima koji su već evidentirani u matičnoj bazi Zavoda kako bi provjerili da li su svi periodi rada uredno evidentirani.

Uvezivanje staža

U praksi se nerijetko dešava da su radnici bili zaposleni, ali da poslodavac nije uredno uplaćivao doprinose. U takvim slučajevima moguće je pokrenuti postupak uvezivanja staža, kojim se omogućava da se radni period prizna i evidentira u penzijskom sistemu, što je posebno važno za ostvarivanje prava na penziju.

Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje podsjećaju da je pravovremena provjera podataka o stažu veoma važna, jer uredna i kompletna dokumentacija znatno ubrzava postupak odlučivanja o pravu na penziju. Zbog toga se građanima savjetuje da na vrijeme provjere stanje u evidenciji i po potrebi pokrenu postupak dopune ili utvrđivanja staža osiguranja, prenosi Tuzlainfo.ba.

