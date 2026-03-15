Cijene ne prestaju divljati: Garsonjera od 27 kvadrata na Alipašinom polju košta 135.000 KM

Fotografije iz oglasa pokazuju skromno uređen stan starijeg tipa – sa starim kupatilom, malom kuhinjom i dnevnim prostorom koji ujedno služi i kao spavaća soba

Na tržištu nekretnina u Sarajevu cijene stanova već duže vrijeme izazivaju burne reakcije građana. Novi oglas koji kruži društvenim mrežama ponovo je pokrenuo raspravu o tome koliko su kvadrati u glavnom gradu zaista poskupjeli, piše Crna-Hronika.

Naime, na prodaju je oglašena garsonjera od svega 27 kvadratnih metara koja se nalazi na Alipašinom polju, u Bosanskoj ulici, na šestom spratu stambene zgrade u C fazi. Stan je, prema navodima iz oglasa, u izvornom stanju, a tražena cijena iznosi 135.000 konvertibilnih maraka, što znači da je kvadrat oko 5.000 KM.

Fotografije iz oglasa pokazuju skromno uređen stan starijeg tipa – sa starim kupatilom, malom kuhinjom i dnevnim prostorom koji ujedno služi i kao spavaća soba.

Cijena je, očekivano, izazvala veliki broj reakcija na društvenim mrežama, gdje su građani ostavili brojne komentare.

– 5000 KM kvadrat za ovo? Vi niste pri sebi – napisao je jedan korisnik.

Drugi dodaje: “Jeste preskupo, ali se uvijek nađe kupac za tako nešto.”

Neki su reagovali i kroz humor: “Žohari i pacovi nisu uključeni u cijenu.”

Pojedini građani smatraju da je realna vrijednost znatno niža.

– Ovo ne vrijedi više od 50 hiljada, a treba još najmanje 30 hiljada ulaganja, i opet ostaje špajz – napisao je jedan od komentatora.

I dok jedni smatraju da su cijene stanova u Sarajevu odavno izgubile dodir sa realnošću, drugi podsjećaju da tržište određuje cijenu – ako postoji kupac, cijena će ostati visoka.

Rast cijena nekretnina u Sarajevu posljednjih godina često je predmet javnih rasprava, a ovakvi oglasi dodatno potiču pitanje: da li su stanovi u glavnom gradu postali luksuz koji prosječni građani više ne mogu priuštiti?

Facebook komentari