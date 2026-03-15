Ovo su nova pravila o registraciji vozila u BiH: Treća tablica, neće uzimati dozvole

U Bosni i Hercegovini uvedene su izmjene u oblasti registracije vozila, vozačkih dozvola i licenciranja profesionalnih vozača s ciljem pojednostavljenja procedura i usklađivanja s praksama Evropske unije (EU), saopćilo je Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.

Izmjenama pravilnika omogućeno je izdavanje dodatne registarske tablice u slučaju gubitka, krađe ili oštećenja postojeće, čime se skraćuje vrijeme u kojem vozila ne mogu biti u upotrebi.

Također je ukinuta obaveza objavljivanja nestanka tablice u Službenim novinama.

Uvedene su i nove standardizirane registarske tablice za motocikle s oznakom BiH, dok registracija oldtimera, traktora i radnih strojeva više neće imati vremensko ograničenje, uz obavezan tehnički pregled i važeće osiguranje.

Izmjenama pravilnika o vozačkim dozvolama predviđeno je da se profesionalnim vozačima, umjesto potpunog oduzimanja dozvole, može izreći zabrana upravljanja samo određenom kategorijom vozila.

Nove odredbe objavljene su u Službenim novinama Bosne i Hercegovine i odnose se na pravilnike o registraciji vozila, vozačkim dozvolama te izdavanju kvalifikacijskih kartica profesionalnih vozača

