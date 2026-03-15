Bakir Izetbegović otklonio dileme: Moja supruga neće biti kandidat za člana Predsjedništva BiH

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović rekao je u razgovoru za MTV Igman da će SDA odlučiti da li će i za koju funkciju on biti kandidat.

– Ja sam im tu na dispoziciji za bilo šta, za člana Predsjedništva BiH, predsjednika SDA, ja ću tu biti. Ima ih 12 sada, ako pobjede, nastavlja se potonuće i nastavlja se pozicija SDA u opoziciji. Ako imaju boljeg kandidata od mene ja ću ga podržati i promovirati, rekao je Izetbegović.

Dodao je da neće gušiti konkurenciju u SDA, da će podržati svakog boljeg, a da je do tada na dispoziciji. Rekao je i da njegova supruga neće biti kandidat za Predsjedništvo.

– Ona jeste energična žena, jeste uvela reda u KCUS, ali član Predsjedništva mora biti neko ko se razumije u diplomatiju, međunarodne odnose – rekao je Izetbegović

Facebook komentari