Nastavlja se sukob Komšića i Lagumdžije oko Irana: ‘Đokica nije pročitao ili mu je neko opet podmetnuo’

Žustra politička rasprava oko toga kako se BiH trebala postaviti u UN-u prema rezoluciji Bahreina i UAE o osudi iranskih napada na komšije se nastavlja.

BiH je bila kosponzor rezolucije, uz 135 zemalja Zaljeva, cijele EU i NATO zemlje. Odluku o tome donijelo je Ministarstvo vanjskih poslova BiH nakon konsultacija sa Misijom BiH pri UN-u koju vodi ambasador Zlatko Lagumdžija.

Ovu odluku, trebalo bi inače donijeti Predsjedništvo BiH, koje je prespavalo glasanje jer je predsjedavajući Željko Komšić sazvao sjednicu dan poslije glasanja.

Raport je već pisao da Komšić populistički nije htio osuditi Iran, ali isto tako taj stav nije htio izreći javno u stenogram na sjednici Predsjedništva BiH. Sad kad je razgrnuta njegova politička dimna bomba, Komšić objašnjava kako je BiH nije trebala osuditi Iran zbog Izraela…

Ambasador Lagumdžija ranije je objašnjavao da se u rezoluciji ne spominje ni Izrael ni SAD, te da je BiH stala uz većinu islamskih zemalja, ne uz Rusiju kako je to zamišljao Komšić.

Zanimljivo, Komšić je ovo pitanje kratko prokomentirao u dugom razgovoru sa portal SB. Sad mu se više ne priča o tome.

– Bojim se da smo kao država, pridruživanjem kosponzorstvu pomenutoj Rezoluciji, kako to kaže naš ambasador bježeći od ‘ruske liste’, dotrčali pravo na ‘listu Benjamina Netanyahua’. Ja sam mislio, a i dalje mislim, da je to vrlo nečasno. Ali, glupo je da se nastavimo raspravljati oko ovoga! Svakako je to već završena stvar, to je ‘voda ispod mosta’. Svako od nas je radio u skladu sa svojim uvjerenjima. Po meni, šteta je pričinjena i valja nam nastaviti živjeti sa tim – naveo je Komšić.

Kratko mu je odgovorio i ambasador Lagumdžija na X-u.

– Istine radi, pošto me Predsjedavajući opet prozvao: Na ruskoj je i Netanyahuov Izrael, a mi na EU, NATO…listi. To piše u UN dokumentima koje je dobio on i njegovi savjetnici.

Ili nije pročitao ili mu je neko opet podmetnuo.

Nije majka Đokicu karala što je kockao nego što vadio.

Facebook komentari