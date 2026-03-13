Još jedna kriza koju smo dočekali nespremni: Slijede lančana poskupljenja pa nestašice

Zbog rata na Bliskom istoku, poremećaja u lancima snabdijevanja i napada na naftna postrojenja, cijene goriva rastu, a građani strepe od lančanih poskupljenja i ukupnih posljedica, koje će ovisiti o tome koliko će rat SAD i Izraela s Iranom potrajati. Vlasti u BiH još jednu globalnu krizu, iako najavljivanu, dočekale su nespremne. Magacini robnih rezervi nisu popunjeni, jasnog plana na koji način zaštititi najsiromašnije nema, pa se tek nakon što smo se ponovo našli na udaru čuju inicijative o smanjenju ili privremenom ukidanju akciza na gorivo.

– Vlast potcjenjuje svaku krizu i svaku tragediju – poplave, zaraze, desetine mrtvih u nesrećama gdje je uzrok ljudski faktor, nestašice, inflaciju, stanje zdravstva … Mogu još da nabrajam, ali znaju to građani, ili se i oni prave da ne znaju. Neznanje, nemar, neodgovornost i sebičnost, prije svega. Obraza nema, za javni interes ne pita – kaže ekonomistica Svetlana Cenić.

Podsjeća da su robne rezerve uništene i pokradene, a u ovoj situaciji trebalo bi osigurati barem rezerve goriva.

– A rezervi nema. Rast cijena goriva znači rast cijena svega i tu bilo kakvo ograničavanje cijena, znači nestašice. Pod uslovom i da rebalansiraju budžete i preusmjere pare da se hitno stvore rezerve, bitno je gdje i po kojoj cijeni. Robne rezerve služe, između ostalog, za stabilizaciju cijena na tržištu. O ostalim mjerama možemo diskutovati, ali ne vjerujem u bilo šta, pogotovo u izbornoj godini – ističe Cenić.

Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Aziz Šunje kaže da posljedice zavise od toga koliko će trajati i kako će se završiti sukob na Bliskom istoku.

– Ne ide na dobro. Zapadne zemlje su pustile rezerve nafte na tržište, kako bi smanjile cijene, a na domaćem terenu mi ne možemo učiniti ništa, jer mi nemamo robnih rezervi. Vidite kakva nam je država, to nije dostatno za bilo šta, a, s druge strane, rezerve mogu odgoditi problem, ali ne i riješiti ga. Imamo mnogo prostora da unaprijedimo vlastitu proizvodnju hrane, ali u ovoj vladi niko se ne bavi onim čime se treba baviti – ističe profesor Šunje.

