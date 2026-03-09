Suđenje Amiru Pašiću Faći: Duška Jurišić kazala da joj je nanesena reputacijska šteta i da je Faćo ugrozio prava LGBT populacije

U Općinskom sudu u Sarajevu održano je ročište Amiru Pašiću Faći, koji je optužen za krivično djelo psihičko nasilje putem informacionih tehnologija, a svjedočila je i Duška Jurišić, zamjenica ministra ljudskih prava i izbjeglica BiH.

Odmah na početku svjedočenja sutkinja Dženana Jovanović je opomenula Jurišić da papir koji je unijela u sudnicu ostavi u torbu.

– To su samo neke bilješke – kazala je Jurišić.

Tužiteljica Alma Džinović je upitala Jurišić kada je kontaktirana od strane Udruženja BH novinari.

– Bila je nedjelja kada me kontaktirala Rabija Arifović, novinarka Stava, zamolivši me za pomoć. Kontaktirala me još jedna novinarka, njeno ime sada ne bih da spominjem, nije relevantno. Poslali su mi snimak. pregledala sam i vidjela da je riječ o verbalnom zlostavljanju Rabije Arifović. Moj prvi savjet je bio da prijavi. Cijeli dan sam bila fokusirana na ovaj slučaj. Bile smo u kontaktu, ona je bila zadovoljna. Ja sam u svom saopćenju koristila njene inicijale. Potom sam dobila poziv savjetnika i s audio-vizuelnim zapisima nisam bila ranije upoznata. Rekli su mi da je ekstremno i zastrašujuće. Pogledala sam istu večer. To prevazilazi sve granice. Optuženi je izrekao 270 diskvalifikacija, uvreda, optužbi. Nevjerovatna agresija. Mene je barem 50 puta nazvao kur*******, dro***, kur***. 20 ili 30 puta mi je osposvao dijete i ono moje najmilije, dakle moju majku koja nije među živima. Desetine su to implikacija, uvreda, seksualnih maštarija – kazala je Jurišić.

Da li se optuženi, pita tužiteljica, obraćao vama imenom i prezimenom?

– Da.

Kako se to odrazilo na Vas, pitala je tužiteljica Džinović.

– Ogromna reputacijska šteta. Vještak je govorio o psihičkoj šteti. Majka nije među živima, a kćerku sam pokušala maksimalno zaštititi.

Tužiteljica: Da li ste vidjeli svoju fotografiju?

Duška Jurišić: Da. Moja fotografija a iza su bile dugine boje, LGBT. Dakle, to je planiran nastup. On kreće sa psovanjem majke, kćerke, a onda ugrožava prava jedne zajednice koja je marginalizirana tim psovanjem.

Riječ je dobila odbrana.

Advokat Nikica Gržić: Da li ste davali izjave, kome i kada?

Duška Jurišić: Da. Policiji i 2. put kod vještačenja.

Advokat Nikica Gržić: 23. oktobra u PU Centar potpisali ste zapisnik o saslušanju svjedoka. Samo potpis da potvrdite.

Duška Jurišić: Da, to je moj potpis.

Advokat Nikica Gržić: Razlikuje se zapisnik od današnjeg svjedočenja. Niste tako govorili u iskazu.

Duška Jurišić: To se spominje u optužnici.

Advokat Nikica Gržić: Otkud Vi to znate?

Duška Jurišić: Ja se ne bavim samo ovim predmetom.

Na to je tužiteljica uložila prigovor s pitanjem u kojem dijelu se razlikuje iskaz od svjedočenja.

Advokat Nikica Gržić: Spomenuli ste novinarku čije ime ne biste spominjali. Evo, ko je ta novinarka?

Ponovo je reagirala sutkinja Dženana Jovanović.

Advokat Nikica Gržić: Niste spominjali ni ove brojke, 270 puta, 50 puta, 30 puta?

Duška Jurišić: Sve ima u optužnici.

Advokat Nikica Gržić: Ne pitam vas to.

Duška Jurišić: Nisam imala vremena.

Advokat Nikica Gržić: Jesam li upravu ako kažem da ste vi presuđeni 3 puta za mobing kao rukovodila na TV Sarajevo?

Duška Jurišić: Netačno! Laž!

Optuženi Amir Pašić Faćo je rekao da se niko nije zauzimao 3 godine što on psuje, a kada je usvijen Zakon, odmah su se svi zauzeli.

