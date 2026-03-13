BiH

Ella Jovanović otpuštena iz Opće bolnice u Sarajevu

13.0K  
Objavljeno prije 2 sata

Ella Jovanović otpuštena iz Opće bolnice u Sarajevu…

Teško povrijeđena djevojka Ella Jovanović u nesreći kada je tramvaj iskočio iz šina 12. februara puštena je na kućno liječenje iz Opće bolnice Sarajevo.

“Pacijentica se otpušta na kućno liječenje. Nastavlja se program rehabilitaciije i punog oporavka uz konzilijarne dalje procedure usaglasene sa najboljim centrima u inostranstvu”, naveo je direktor OBS-a Ismet Gavrankapetanović.

Povodom uspješnog oporavka u Općoj bolnici Ella je na poklon dobila i tortu.

Podsjećamo, prije mjesec dana je prilikom iskakanja tramvaja u Sarajevu poginuo je Erdoan Morankić, a Tužilaštvo Kantona Sarajevo i dalje vrši istražne radnje.

Za sutra su ponovo najavljeni protesti mladih koji traže, između ostalog, i da budu razriješene sve okolnosti ove tragedije, pišu Vijesti.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh