Ella Jovanović otpuštena iz Opće bolnice u Sarajevu…

Teško povrijeđena djevojka Ella Jovanović u nesreći kada je tramvaj iskočio iz šina 12. februara puštena je na kućno liječenje iz Opće bolnice Sarajevo.

“Pacijentica se otpušta na kućno liječenje. Nastavlja se program rehabilitaciije i punog oporavka uz konzilijarne dalje procedure usaglasene sa najboljim centrima u inostranstvu”, naveo je direktor OBS-a Ismet Gavrankapetanović.

Povodom uspješnog oporavka u Općoj bolnici Ella je na poklon dobila i tortu.

Podsjećamo, prije mjesec dana je prilikom iskakanja tramvaja u Sarajevu poginuo je Erdoan Morankić, a Tužilaštvo Kantona Sarajevo i dalje vrši istražne radnje.

Za sutra su ponovo najavljeni protesti mladih koji traže, između ostalog, i da budu razriješene sve okolnosti ove tragedije, pišu Vijesti.

