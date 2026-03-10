BiH

Užas u Laktašima: U automobilu nađena tijela oca i sina

Objavljeno prije 24 minute

Na lice mjesta upućena je Hitna pomoć i policija i više informacija biće poznato nakon uviđaja, kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka

Beživotna tijela oca i sina pronađena su u automobilu u Šušnjarima kod Laktaša, objavio je danas ATV.

Prve nezvanične informacije ukazuju da se navodno radi o ubistvu i samoubistvu, što se detaljno provjerava.

”Danas oko 12 časova Policijskoj stanici Laktaši prijavljeno je da su u mjestu Šušnjari pronađena dva beživotna tijela”, potvrđeno je u PU Banjaluka.

Na lice mjesta upućena je Hitna pomoć i policija i više informacija biće poznato nakon uviđaja, kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.


