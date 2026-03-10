Užas u Laktašima: U automobilu nađena tijela oca i sina

Beživotna tijela oca i sina pronađena su u automobilu u Šušnjarima kod Laktaša, objavio je danas ATV.
Prve nezvanične informacije ukazuju da se navodno radi o ubistvu i samoubistvu, što se detaljno provjerava.
”Danas oko 12 časova Policijskoj stanici Laktaši prijavljeno je da su u mjestu Šušnjari pronađena dva beživotna tijela”, potvrđeno je u PU Banjaluka.
Na lice mjesta upućena je Hitna pomoć i policija i više informacija biće poznato nakon uviđaja, kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.