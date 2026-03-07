Novi javni poziv Fonda: 8,7 miliona KM podrška za očuvanje i razvoj radnih mjesta osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH objavio je javni poziv od ukupno 8,7 miliona konvertibilnih maraka podrške. Poziv je fokusiran na održivost zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te na programe profesionalne rehabilitacije.

– Fond kontinuirano radi na tome da poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom bude lakše poslovati i razvijati se. Ovaj javni poziv upravo je prilika da dodatno ojačamo takve kompanije i otvorimo prostor za nova radna mjesta – izjavio je Ahmet Baljić, direktor Fonda.

Javni poziv osmišljen je tako da odgovori na različite potrebe poslodavaca. Neke kompanije prvenstveno žele očuvati postojeća radna mjesta i osigurati stabilnost poslovanja, dok druge planiraju ulagati u razvoj, modernizaciju i proširenje proizvodnje ili usluga. Upravo zbog toga Fond je program podijelio u više cjelina, koje omogućavaju da podrška bude prilagođena konkretnim potrebama kompanija.

– Važno nam je da podrška bude praktična i dostupna onima kojima je potrebna. Svaka kompanija je drugačija, pa smo javni poziv strukturirali tako da odgovori na različite faze poslovnog razvoja – istakao je Baljić.

LOT I: Očuvanje postojećih radnih mjesta

Jedan dio sredstava usmjeren je na očuvanje postojećih radnih mjesta osoba sa invaliditetom, kroz LOT I – program održavanja postojećeg nivoa zaposlenosti u privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnim radionicama. U poslovnom okruženju koje često donosi nove izazove, podrška u održavanju stabilnog poslovanja može biti ključna za kompanije koje već zapošljavaju osobe sa invaliditetom i žele zadržati postojeći nivo zaposlenosti.

– Svako radno mjesto koje se sačuva ima veliku vrijednost. Kada podržimo kompaniju da zadrži zaposlenog radnika, zapravo jačamo sigurnost i stabilnost tog radnog mjesta na duži rok – naglasio je direktor Fonda.

LOT II: Ulaganje u razvoj i nova zapošljavanja

Istovremeno, javni poziv prepoznaje i potrebu kompanija da rastu i razvijaju se. Upravo na to je usmjeren LOT II – program razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica. Kroz ovaj dio programa poslodavci mogu dobiti podršku za ulaganja u opremu, unapređenje radnih procesa, prilagođavanje radnih mjesta ili širenje poslovnih kapaciteta.

Takva ulaganja često su ključna za dalji razvoj kompanija, jer modernizacija proizvodnje ili usluga može otvoriti prostor za nova zapošljavanja i dugoročnu održivost poslovanja.

– Kada kompanija razvija svoje kapacitete, tada se otvaraju i nove mogućnosti zapošljavanja. Naš cilj je da firme koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom budu stabilne, konkurentne i spremne za dalji rast – poručio je Baljić.

Poslodavci koji ispunjavaju uslove mogu aplicirati sa projektima koji doprinose stabilnosti poslovanja ili njegovom razvoju, a detaljne informacije o uslovima i proceduri dostupne su na zvaničnoj stranici Fonda (https://fond.ba/).

Ovaj javni poziv dolazi u trenutku kada mnoge kompanije traže načine da očuvaju stabilnost, ali i da nastave ulagati u razvoj. Upravo zato podrška koja povezuje očuvanje postojećih radnih mjesta kroz LOT I i razvoj poslovanja kroz LOT II predstavlja važan instrument za kompanije koje žele graditi održivo i inkluzivno poslovanje. Prijave su otvorene 45 dana od objave javnog poziva.

