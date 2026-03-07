Skupština KS prihvatila ostavku premijera Uka: ‘Vjerujem da društva napreduju kada vlast čuje glas svojih građana’

Na današnjoj sjednici, Skupština Kantona Sarajevo donijela je Odluku o prihvatanju ostavke premijera Nihada Uka. U skladu sa Zakonom o Vladi Kantona Sarajevo, time je zvanično razriješen kompletan saziv Vlade Kantona Sarajevo.

Obraćajući se zastupnicima, premijer Uk je istakao da je ostavka direktan odgovor na tragičnu saobraćajnu nesreću od 12. februara i opravdano nezadovoljstvo građana, naročito mladih.

– Duboko vjerujem da društva napreduju onda kada su institucije spremne preuzeti odgovornost i kada vlast pokazuje da čuje glas svojih građana. Posebno glas mladih ljudi koji žele pravednije, sigurnije i uređenije društvo – istakao je premijer Kantona Sarajevo.

Uk je podsjetio i na reformske procese i razvojne projekte koji su pokrenuti tokom mandata Vlade Kantona Sarajevo od ulaganja u javni prevoz, obrazovanje i zdravstvo, do podrške porodicama, privredi i velikih infrastrukturnih projekata koji će dugoročno unaprijediti kvalitet života građana.

– Ponosan sam na činjenicu da smo u proteklim godinama pokrenuli procese koji Sarajevo vode naprijed. Međutim, nijedan projekt i nijedan rezultat ne mogu biti važniji od povjerenja građana u institucije – naglasio je.

Vlada Kantona Sarajevo će, prema Zakonu o Vladi KS, nastaviti obavljati sve tekuće poslove iz svoje nadležnosti do imenovanja novog saziva. Premijer i ministri ostaju na dužnostima u tehničkom mandatu kako bi se osigurala stabilnost kantonalnih institucija, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

