Isplata penzija u četvrtak, objavljeni iznosi povećanja

Ranije je Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, na temelju službenih podataka koje je objavio Federalni zavod za statistiku, donio Odluku (broj: UOFZ 165/26) o konačnom iznosu prvog ovogodišnjeg usklađivanja penzija.

Penzije se usklađuju za 11,26 % s primjenom od 1. januara ove godine. Odlukom o konačnom iznosu usklađivanja penzija zamjenjuje se ranije donesena Odluka o akontacijskom usklađivanju kojom su penzije uvećane za 11,2 %. Razlika između iznosa penzije po akontacijskom i konačnom usklađivanju, bit će isplaćena uz penziju za februar. Na navedenu Odluku suglasnost je Zaključkom (broj: 182/26) dala Vlada Federacije.

– Odluka o konačnom usklađivanju penzija donesena je na temelju podatka o rastu prosječne bruto plaće u 2025. godini (16,3 %) te porasta indeksa potrošačkih cijena (3,7 %) te primjenom formule iz članka 79. Zakona o PIO u omjeru 60:40 u korist povoljnijeg čimbenika dolazimo do iznosa 9,78 % prosječne plaće i 1,48 % indeksa potrošačkih cijena što zbrojeno daje iznos od 11,26 % konačnog usklađivanja penzija za prvo polugodište 2026. – pojasnili su iz Zavoda.

Iznosi penzija po novom obračunu

Temeljem navedenoga za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026., najniža penzija umjesto 599,28 KM iznosi 666,76 KM, zajamčena penzija umjesto 715,21 KM iznosi 795,74 KM, dok najviša penzija umjesto 2996,40 KM iznosi 3.333,79 KM.

Osnovica za izračun najniže penzije iz članka 81. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o PIO (Službene novine Federacije BiH, broj: 6/26), za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026, a koju čini usklađeni iznos prosječne penzije iz decembra 2025. iznosi 724,36 KM (651,05 KM prosječna penzija iz 12/25 uvećana za 11,26 %).

Iznos penzije u skladu s godinama staža

a) za manje od 20 godina penzionog staža ne može biti niža od 60%

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,6 = 434,62 KM)

b) za 20 godina penzionog staža i više, a manje od 25 godina ne može biti niža od 65%

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,65 = 470,83 KM)

c) za 25 godina penzionog staža i više, a manje od 30 godina ne može biti niža od 70%

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,7 = 507,05, KM)

d) za 30 godina penzionog staža i više, a manje od 35 godina ne može biti niža od 75%

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,75 = 543,27 KM)

e) za 35 godina penzionog staža i više, a manje od 40 godina ne može biti niža od 85%

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,85 = 615,71 KM)

f) za 40 godina penzionog staža i više ne može biti niža od 95%

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,95 = 688,14 KM)

Iznosi penzija za one koji su se penzionisali nakon 1. januara 2026.

Iznos zajamčene penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. temeljem 40 ili više godina staža osiguranja, utvrđen je u iznosu od 842,44 KM. Porodična penzija i za osiguranika te invalidska penzija, za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. ne može biti niža od 90% prosječne penzije iz decembra 2025. godine usklađene u godini ostvarivanja prava, iznosi 651,92 KM.

Iz Zavoda naglašavaju kako su prikazani samo najniži iznosi penzija, koji se osiguravaju korisnicima kojima penzija u obračunu, po stažu i plaćama ne prelazi iskazane iznose, jer se prema Zakonu o PIO visina penzije obračunava temeljem ostvarenog staža i visine plaća i može iznositi znatno više u svakoj od navedenih kategorija.

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima, izmjenama navedenih zakona utvrđena je u iznosu od 666,76 KM.

Penziju za februar primit će ukupno 465.965 korisnika, a potreban sredstva za isplatu iznose oko 348,5 miliona maraka, prenosi N1.

Facebook komentari