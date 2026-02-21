Premijera dokumentarca “Mostarska lasta”: Bikić donosi priču o hrabrosti sa Starog mosta

U produkciji Federalne televizije u Mostaru nastao je dokumentarni film “Mostarska lasta”, autora Muhameda Bikića, čija je premijera zakazana za 26. februar 2026. godine u 20:25 sati, u okviru programa “Dokumentarni četvrtak”.

Dokumentarac donosi priču o tradiciji, naslijeđu i vezi Mostara, rijeke Neretve i hrabrih skakača koji već decenijama prkose visinama sa Starog mosta.

Kroz autentične arhivske snimke i svjedočenja, film prikazuje vrijeme kada su skokovi sa Starog mosta bili više od sporta – čin hrabrosti, identiteta i ljubavi prema gradu.

– Svojevremeno je legendarni Emir Balić odlučio da nikada ne skoči sa novog Starog Mosta, a Lorens Listo je stao na 13. pobjedi kako bi obojica bili izjednačeni rekorderi. Upravo zbog tih odluka krenuli smo u realizaciju novog sportskog dokumentarca, koji će zasigurno ostati u trajnom sjećanju gledalaca, baš kao i naš legendarni film “Olimpijada u Sarajevu”. To su naši najveći brendovi kada su u pitanju sportski događaji u BiH – ističe Bikić za “Avaz”.

U filmu, pored Emira Balića, pojavljuje se i Lorens Listo, kao i Ahmet Stupac, predstavnik nove generacije hrabrih skakača s Neretve, potvrđujući da duh Starog mosta i dalje živi.

Muziku čine kultna pjesma “Stari” Zlatana Fazlića Fazle i pjesma iz zbirke poezije “Tabakera” Jasmine Bikić, koju interpretira profesorica Jasminka Šipka. Snimatelj dokumentarca je Nedim Begtašević, ton Amir Ćefo, montaža Dario Marjanović, špica Adnan Dedić, uz savjete urednika Namika Kabila.

Bikić za “Avaz”: Olimpijada je najveći brend Sarajeva

“Mostarska lasta” nastavlja novi stil dokumentarnih filmova, koji su već primijećeni, pohvaljeni i nagrađivani na festivalima.

Muhamed Bikić je inače autor brojnih poznatih dokumentarnih filmova, među kojima su: “Keli”, “Hase”, “Škije”, “Sportski pozdrav iz Sarajeva”, “Željina stotka”, “Sportski ambasadori BiH”, “Čobo”, “Olimpijada u Sarajevu”, “Bulevar Ivice Osima”.

