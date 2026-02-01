Vrhovni sud SAD poništio Trampove carine

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država danas je presudio da je predsjednik Donald Tramp prekršio savezni zakon kada je samovoljno uveo sveobuhvatne carine na međunarodnoj razini. Odluka predstavlja ozbiljan udarac za Bijelu kuću po pitanju koje je ključno za Trampovu vanjsku i ekonomsku politiku, prenosi CNN.

Ova presuda se smatra jednim od najtežih poraza koje je druga Trampova administracija doživjela pred Vrhovnim sudom, u kojem većinu čine konzervativni suci. Naime, prošle godine sud je u nekoliko hitnih odluka često stajao na strani predsjednika u slučajevima koji su se odnosili na imigraciju, smjene čelnika nezavisnih agencija i duboke rezove u državnoj potrošnji.

Većinsko mišljenje, uz koje se složilo šest od devet sudaca, napisao je predsjednik suda Džon Roberts. U obrazloženju stoji da su carine nezakonite jer je Tramp njima prekoračio svoje ovlasti.

– Predsjednik sebi prisvaja izvanrednu ovlast da jednostrano nameće carine neograničenog iznosa, trajanja i opsega – naveo je Roberts u ime suda.

– S obzirom na doseg, historiju i ustavni kontekst ovlasti na koju se poziva, mora postojati jasno kongresno odobrenje za njeno korištenje.

Sud je zaključio da izvanredna ovlast na koju se Tramp pokušao pozvati “nije dovoljna”.

