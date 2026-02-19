BiH dobija novi grad: Jeftini stanovi i more na dlanu, poznata i početna cijena kvadrata

Trebinje se već duže vrijeme suočava s nedostatkom građevinskog zemljišta za kolektivnu stambenu izgradnju, dok je i u prigradskim naseljima sve teže pronaći prostor za individualnu gradnju.
Zbog toga je izradom novog urbanističkog plana predviđena izgradnja nove urbane cjeline za stambene i poslovne objekte u takozvanom Novom Trebinju.
Nova urbana zona
Novo Trebinje planirano je na prostoru između Grada sunca i magistralnog puta prema Dubrovniku, gdje bi na oko 380 hektara trebali biti izgrađeni stambeno-poslovni objekti, ali i brojni sadržaji od javnog značaja.
Planirano je da novo naselje obuhvati:
stambeno-poslovne objekte
školu i vrtić
dom zdravlja i apoteku
parkove i zelene površine
prodajne objekte
pješačke i biciklističke staze
most preko Trebišnjice
Ranije je na ovoj lokaciji najavljivana i izgradnja kongresnog centra, što bi u budućnosti moglo dodatno unaprijediti razvoj ovog dijela grada, pišu Nezavisne novine.
novo-trebinje-karta
Fokus na mlade porodice
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić istakao je da će novo naselje imati sve sadržaje potrebne za kvalitetan život, uključujući obrazovne i zdravstvene ustanove, kao i uređenu infrastrukturu.
Prema njegovim riječima, kako je zemljište u vlasništvu Grada, postoji mogućnost da početna cijena kvadrata bude oko 2.000 do 2.200 KM, uz plan da prioritet pri kupovini imaju mladi Trebinjci i Trebinjke.
Infrastruktura kao preduslov razvoja
Lokalna zajednica planira izgradnju nove putne komunikacije dužine oko 4,1 kilometar, koja bi povezala ovo područje s ostatkom grada i otvorila novu zonu za gradnju izvan već urbanistički opterećenog užeg gradskog jezgra.
Ova saobraćajnica bit će opremljena pješačkim i biciklističkim stazama, a planirana je i izgradnja mosta preko Trebišnjice, što podrazumijeva i eksproprijaciju dijela privatnog zemljišta.
Dugoročna perspektiva
Iz gradske uprave ističu da bi realizacija projekta Novo Trebinje mogla doprinijeti rješavanju stambenog pitanja, ali i povećanju budžetskih prihoda kroz rentu i troškove uređenja građevinskog zemljišta.
Očekuje se da će ovaj ambiciozni projekt otvoriti prostor za nove investicije i dodatno podstaći urbanistički i privredni razvoj Trebinja.